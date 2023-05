Emilia Romagna, Conte: Governo litiga sul nome del commissario ma gente vuole concretezza

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2023 "Le forze di maggioranza litigano sul nome del commissario, perdono ovviamente quelle che sono momenti molto importanti. La gente vuole concretezza e questo governo dimostra ancora una volta inadeguatezza. Si perde nelle liti di partito. E anche per questo che ci ritroveremo il 17 giugno a Roma per protestare contro l'inadeguatezza di questo governo", le parole del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in Sicilia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev