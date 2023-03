Emergenza siccità, Zaia: "Il mare può essere una risorsa"

(Agenzia Vista) Venezia, 13 marzo 2023 "Il mare può essere una risorsa. Usare i desalinizzatori per impiegare l'acqua del mare è un'ipotesi alla quale stiamo lavorando da più di un anno. Ma dobbiamo capire quanto ci costerà a livello di bilancio energetico. Se riuscissimo, anche con l'aiuto di fonti rinnovabili, a mettere in piedi un sistema che ci porti un'economia circolare, perchè no? Nel frattempo stiamo lavorando per un'ordinanza sull'utilizzo dell'acqua ma spero arrivi la pioggia. Faccio un appello ai veneti affinchè non sprechino la risorsa idrica. L'acqua è preziosa e lo è più in questo momento che non c'è". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che oggi ha presenziato all'inaugurazione del nuovo polo produttivo Cadel, rispondendo ad una domanda riguardante il periodo di siccità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev