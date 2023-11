Emergenza Maltempo, il presidente della Puglia Emiliano: "La Toscana non è sola"

(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2023 "La Regione ha dispiegato a Campi Bisenzio 50 volontari e una serie di macchinari come le idrovore. Come vicepresidente della Conferenza delle Regioni, voglio dire che la Toscana non è sola. Viviamo questa catastrofe come un dramma di tutti noi. Stiamo intervenendo con 2000 volontari nella difesa di questo luogo identitario per l'Italia. E' stato colpito un distretto produttivo essenziale. Bisogna reagire bene, respingendo la disperazione, sapendo che tutto il Paese e le Regioni stanno facendo un grande sforzo. Ringrazio la Regione Toscana e il presidente Giani per il coordinamento di tutta questa massa di soccorsi e volontari" lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, illustrando gli aiuti messi in campo dalla Puglia per la Toscana colpita dal maltempo. Courtesy: TV1 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev