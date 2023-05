Elly Schlein indossa il fazzoletto dei Partigiani Cristiani alla commemorazione di Aldo Moro

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2023 Le immagini della segretaria del PD, Elly Schlein, che indossa un fazzoletto dei Partigiani Cristiani in occasione della commemorazione di Aldo Moro, in via Caetani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev