Elezioni Ue, Tajani: "Pronti a collaborare con Lega, ma con Afd e Le Pen assolutamente no"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 novembre 2023 "Non dipende da me decidere, la Lega fa quello che vuole: non mi occupo e non voglio interferire nell'attività di altri partiti. Dico soltanto che noi con AfD e con la signora Le Pen non possiamo costruire nulla di positivo, non possiamo governare l'Europa insieme a loro. Ricordo che Forza Italia è parte integrante del Ppe, tutti i sondaggi ci danno in crescita: ritengo che nella prossima legislatura europea, nelle future istituzioni europee Fi avrà un ruolo importante da svolgere, insieme al Ppe", conclude. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev