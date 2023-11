Elezioni Ue, Salvini: "Vogliamo unire tutti, io non in competizione con Meloni e Tajani"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2023 "Il fine è "riunire tutto il centrodestra europeo, oggi diviso in tre". "Io non sono in competizione con Meloni o Tajani, l'obiettivo è stare tutti insieme", in Ue, "dispiacerebbe se qualcuno preferisse" la sinistra. Lo dice il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini alla Stampa Estera presentando l'evento organizzato dal gruppo Identità e Democrazia domenica alla Fortezza da Basso di Firenze. Fonte video: Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev