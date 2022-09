Elezioni, Serracchiani (Pd): "Serata triste per il Paese. Faremo opposizione importante"

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2022 "Questa sera, alla luce dei dati che abbiamo visto, non possiamo che attribuire la vittoria alla destra. Riteniamo che sia una serata triste per il Paese. Siamo però la prima forza di opposizione in Parlamento e faremo un'opposizione importante, anche perchè abbiamo una grande responsabilità di fronte all'Europa e al Paese", le parole di Debora Serracchiani del Partito Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev