Elezioni regionali, Salvini: "Straordinariamente soddisfatto per il risultato"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 14 febbraio 2023 "Permettetemi di ringraziare i cittadini di Lombardia e Lazio, una vittoria di squadra. Tra lista Lega e lista Fontana abbiamo quasi dieci punti in più rispetto alle ultime elezioni. L'obiettivo è quello di continuare a lavorare bene al Governo e di essere sempre più bravi nel dare speranza a chi non ha votato. Sono straordinariamente soddisfatto per il risultato", le parole di Salvini a margine della visita alla fiera Bit a Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev