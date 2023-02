Elezioni Regionali, De Poli (Udc): "Centrodestra unito vince, come per le politiche"

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2023 "Il centrodestra unito vince, vinceremo in Regione Lazio come è stato per le politiche". così Antonio De Poli, leader Udc, alla manifestazione del centrodestra a sostegno di Francesco Rocca. Francesco Rocca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev