Elezioni, Letta: "Senza Zingaretti non sarei così determinato"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 03 agosto 2022 "Sono particolarmente grato e posso anche dirvi che non so se avrei fatto questa campagna elettorale cosi' determinato e convinto se non mi avesse detto sì una persona alla quale ho chiesto e detto: 'ci devi essere e devi essere al mio fianco. Grazie Nicola Zingaretti, grazie Nicola Zingaretti'". Così il segretario del Pd Enrico Letta inaugurando a Roma la Casa delle volontari del Pd. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev