Elezioni Lazio, Meloni: "Proposto Rampelli, profondo conoscitore Roma e Regione, Rocca e Procaccini"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2022 Fratelli d'Italia, come primo partito della coalizione (nel Lazio, ndr), dovrebbe dare l'indicazione del candidato presidente ma per me in questa fase è importante la valorizzazione della condivisione anche di questa scelta. E' la ragione per cui ho proposto una rosa di nomi e cioè l'attuale vicepresidente Rampelli, profondo conoscitore della Regione e della Capitale; il nostro europarlamentare Procaccini e Francesco Rocca, presidente attualmente della Croce rossa internazionale.Stiamo finendo le interlocuzioni, spero che nelle prossime ore avremo un nome".Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni sulle elezioni regionali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev