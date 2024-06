Elezioni europee, l'arrivo delle schede degli italiani all'estero

(Agenzia Vista) Roma, 09 giugno 2024 Le immagini dell’arrivo all’aeroporto di Fiumicino di funzionari del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionali (MAECI) provenienti dalle Sedi diplomatico-consolari della Farnesina nell’Unione Europa e recanti schede elettorali votate, in vista delle operazioni di spoglio delle Europee 2024. Ad accogliere in aeroporto, il Direttore Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del MAECI, Luigi Maria Vignali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev