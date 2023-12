Elezioni Europee, Fontana: "Candidatura Vannacci? Decide Lega, non condivido sue parole"

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2023 "Sulle candidature decide la Lega. Io non ho letto il libro ma non sono d'accordo sulle sue affermazioni". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel corso dello scambio di auguri con la Stampa parlamentare, a chi gli chiede un commento sull'ipotesi di una candidatura alle prossime europee per il generale Roberto Vannacci e le sue parole sugli omosessuali. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev