Elezioni europee, Conte: "Non mi candido, non inganniamo gli elettori"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2024 "Non ci sarò in quelle liste e mi auguro che gli altri leader non ci siano. Proprio alla luce del grave discredito in cui stanno precipitando le istituzioni, ho lanciato questo messaggio, che è nella tradizione del M5s, ma che vorrei fosse condiviso dalle altre forze politiche. Non possiamo continuare ad ingannare i cittadini con i nostri comportamenti, la politica deve imparare una volta per tutte a non prendere in giro i cittadini. Non puoi dire loro datemi il voto, mi candido, trovate Conte su tutte le liste, ma Conte già sa che nel Parlamento europeo non ci potrà andare perchè è già deputato". Lo ha sottolineato, in merito alle elezioni Europee del prossimo giugno, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa, presso la sede del Movimento, per presentare le proposte del M5s sul conflitto di interessi e sulla regolamentazione delle lobby. Quanto ad una possibile candidatura sempre alle Europee della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, l'ex premier ha osservato: "Schlein non ha l'immunità, non è che se si candida Giorgia Meloni inganna gli elettori e se lo fa Schlein, siccome fa parte del Pd che è in un campo progressista, non inganna gli elettori. Certo che ingannerebbe gli elettori, Schlein. Ho fatto un appello a tutti. Non inganniamo gli elettori". Fonte video: M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev