Elezioni, ecco il video di Enrico Letta in tre lingue per parlare d'Europa

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 13 agosto 2022 "Ci sono molte ragioni per cui la destra italiana non è credibile in Europa. Potremmo cominciare dal fatto che, l'ultima volta che ha governato il nostro Paese, abbiamo rischiato la bancarotta. Per poi proseguire con i suoi continui "NO" dalla lotta al cambiamento climatico al riconoscimento dei diritti", con queste parole Enrico Letta pubblica sui social un video in tre lingue sull'Europa. / Fb Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev