Elezione Quirinale, voti per Mattarella e Nino Di Matteo nella quarta votazione

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2022 Voti per il presidente uscente Sergio Mattarella e per il magistrato Nino Di Matteo durante il quarto spoglio per l'elezione del Capo dello Stato. Il centrodestra si è astenuto dal voto. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev