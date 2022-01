Elezione Quirinale, per il primo scrutinio maggioranza di schede bianche

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2022 Si è conclusa la prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune. La maggioranza delle schede per il primo scrutinio sono bianche. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev