Elezione Quirinale e positivi, ecco il parcheggio della Camera per il possibile hub di voto

(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2022 Le immagini del parcheggio della Camera dei Deputati in Via della Missione, accanto a Montecitorio, dove si studia un possibile hub per far votare in sicurezza i grandi elettori positivi al Covid per il Capo dello Stato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev