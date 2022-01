Elezione Quirinale, Casini saluta e discute con i colleghi prima del voto alla Camera

(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2022 Le immagini del senatore Pier Ferdinando Casini nell'aula della Camera per il voto del Presidente della Repubblica. Il parlamentare tra i nomi in lizza per l'elezione si è fermato a salutare alcuni colleghi e a parlare con loro prima di entrare nel "catafalco" per il voto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev