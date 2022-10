Elezione Presidente Camera, al via il quarto scrutinio. Esposto striscione in aula che viene rimosso

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2022 Al via il quarto scrutinio alla Camera per l'elezione del nuovo Presidente. All'inizio della sedute è stato esposto uno striscione in Aula, subito rimosso. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev