Eike Schmidt: "Candidatura a sindaco di Firenze? Decido a gennaio"

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2023 "Deciderò a gennaio, non è detto, ma ci rifletterò a partire da Natale. È troppo presto, non ho nemmeno tempo. Prima porto a termine il mio mandato agli Uffizi". Lo dice il direttore degli Uffizi Eike Schmidt a margine della presentazione in Senato del ritratto settecentesco di Margherita d'Austria, detta la Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev