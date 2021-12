Editoria, Moles: "In tempi brevi tavolo tecnico su agenzie di stampa"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2021 "Sulle agenzie di stampa la scelta che ho fatto è stata quella di prorogare brevissimamente l'attuale sistema per istituire una commissione a Palazzo Chigi, che possa in breve tempo e in maniera assolutamente convidisa individuare la soluzione che tutti gli attori interessati possano ritenere utile e consona sia per tutela livelli occupazionali" sia per le certificazione di qualità. Così il sottosegretario con delega all'Editoria Giuseppe Moles presentando lo studio 'Il sostegno all'editoria nei principali Paesi d'Europa". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev