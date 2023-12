Edi Rama ad Atreju: Ho avuto un dialogo con il Pse, per loro impensabile che avessi accettato invito

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2023 "Voglio chiarire un'altra cosa, con Giorgia abbiamo un rapporto fraterno, ci sono quelli che pensano che questo non deve essere così, ci sono quelli che pensano che io non dovevo venire qui, ho avuto un dialogo con il nostro partito socialista europeo, per loro era impensabile che io avessi accettato di venire qui". E' quanto ha detto il premier socialista albanese Edi Rama nel suo intervento ad Atreju, in cui ha sottolineato che è "importante comunicare con un'altra famiglia politica" perché "la qualità della democrazia non sia basa su quanto siamo d'accordo ma sul modo in cui siamo capaci di gestire i disaccordi". Fonte video: Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev