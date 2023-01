Il Presidente del Senato La Russa spiega la sua ricetta per preparare la pasta alla Norma nel corso del suo intervento all'evento di Fratelli d'Italia in vista delle elezioni regionali in Lombardia. / Youtube FDI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

