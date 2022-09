"E' stato un onore presiedere assemblea di Montecitorio", il presidente Fico saluta l'Aula

(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2022 "Permettetemi di ringraziare tutti voi per il lavoro fatto in questi anni. Grazi e a tutti gli italiani, per me è stato un onore presiedere l'assemblea di Montecitorio", il lungo applauso della Camera per il saluto del presidente della Camera Fico in occasione della sua ultima seduta da presidente. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev