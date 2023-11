È morto Henry Kissinger, eccolo a Davos nel 2022: "Kiev rinunci ad alcuni territori"

(Agenzia Vista) Davos, 30 novembre 2023 E' morto a 100 anni Henry Kissinger, ex segretario di Stato americano. "Spero che gli ucraini sappiano abbinare la saggezza all'eroismo che hanno mostrato. L'Ucraina avrebbe dovuto essere un ponte tra l'Europa e la Russia, ma ora, man mano che le relazioni si stanno riformulando, potremmo entrare in una situazione in cui la linea di demarcazione è ridisegnata e la Russia è completamente isolata. Siamo in una situazione in cui la Russia potrebbe allontanarsi completamente dall'Europa e cercare una alleanza permanente altrove. Ciò potrebbe portare a distanze diplomatiche come nella Guerra Fredda, riportandoci indietro di decenni". Così l'ex segretario di Stato Usa, Henry Kissinger, a Davos, nel 2022. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev