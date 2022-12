”È il primo vero Natale dopo la pandemia”, le voci al mercatino di Piazza Navona a Roma

(Agenzia Vista) Roma 24 dicembre 2022 “Si cerca di spendere meno e solo per le cose necessarie.” “E’ bello che siamo tornati fuori” “Primo vero natale dopo la pandemia ma il caro vita si sente” Le voci degli italiani in giro per i mercatini di natale a Piazza Navona a Roma il giorno della vigilia riguardo alle festività natalizie con il caro vita. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev