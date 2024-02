Due anni di guerra, Meloni a Kiev: "Ucraina sta combattendo per tutta l'Europa"

(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2024 "Il messaggio che voglio inviare oggi a tutto il popolo ucraino è che non sono soli, noi siamo profondamente grati a questo popolo che continua a lottare per la libertà e la sicurezza dell'Europa". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del punto stampa con il presidente dell'Ucraina, Volodomyr Zelensky. "L'Ucraina sta combattendo per tutta l'Europa" ha aggiunto. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev