Due anni di guerra in Ucraina, Meloni a Kiev: "L'Italia c'è, firmeremo garanzie di sicurezza"

(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2024 "L'Italia c'è, questo penso che si veda, a maggior ragione adesso come presidente del G7, noi continuiamo a garantire il nostro sostegno". Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni parlando ai giornalisti a Hostomel. "Firmeremo anche le nostre garanzie di sicurezza perché riteniamo che in Ucraina si combatta anche per la nostra libertà ed interesse nazionale", ha aggiunto. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev