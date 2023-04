Duda: Chi chiede di sospendere aiuti a Ucraina opera nell'interesse della Russia

EMBED





(Agenzia Vista) Varsavia, 17 aprile 2023 "Io come presidente polacco, come presidente di un paese membro dell'Unione Europea voglio sottolineare che chiunque chieda di sospendere gli aiuti all'Ucraina di fronte all'aggressione russa opera nell'interesse della Russia, perché cerca di far sì affinché la Russia vinca sull'Ucraina", le parole del Presidente della Polonia Duda nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con Mattarella. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev