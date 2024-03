Droghe, Mantovano: Non c'è emergenza Fentanyl in Italia, ma è bene non trovarsi scoperti

(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2024 "Questo tipo di sostanza viene chiamata droga degli zombi, perché trasforma di assuntori in morti che camminano. Sono sufficienti quantità minime, anche uno due milligrammi, per causare non semplicemente alterazioni dello stato fisico psichico, ma per causare la morte. In Italia non c'è un'emergenza. Vi è però un'emergenza negli Stati Uniti e in un momento in cui non esistono frontiere invalicabili e tutto passa con estrema facilità è bene non trovarsi scoperti ", le parole del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano alla conferenza stampa del Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev