Draghi: "Zelensky nascosto a Kiev, mi ha cercato per telefonata ma poi non era più disponibile"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2022 "E' stato un momento drammatico quello della connessione con il Presidente Zelensky, è nascosto a Kiev e ha detto che l'Ucraina non ha più tempo. Mi ha cercato per un colloquio telefonico, ma non è stato possibile parlarci", così Draghi nel corso dell'informativa alla Camera sull'Ucraina. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev