Draghi: «Su sfide fondamentali per il futuro trovare modo di andare d'accordo»

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2021 "Questa di oggi è un'occasione molto importante, auspicabilmente da seguire in altri settori: la collaborazione tra tutte le parti che sono coinvolte da un evento, in questo caso la transizione ecologica, che ha un'importanza esistenziale. Ed è bellissimo che di fronte a sfide fondamentali per il nostro futuro tutti trovino il modo di andare d'accordo". Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando all'evento "Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile". Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev