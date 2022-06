Draghi: "Se vogliamo la pace Ucraina deve difendersi"

EMBED





(Agenzia Vista) Kiev, 16 giugno 2022 "Ma oggi sentendo la spiegazione di colui che ci ha accompagnato a vedere il risultato di questi bombardamenti, ho sentito orrore ma ho sentito anche speranza. Speranza per la ricostruzione, speranza per il futuro. E noi oggi siamo qui per questo, per aiutare l’Ucraina a costruire il suo futuro. Vogliamo che si fermino le atrocità e vogliamo la pace. Ma l’Ucraina deve difendersi se vogliamo la pace, e sarà l’Ucraina a scegliere la pace che vuole. Qualsiasi soluzione diplomatica non può prescindere dalla volontà di Kiev", le parole del presidente del Consiglio Draghi nel corso della conferenza stampa a Kiev. / Eliseo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev