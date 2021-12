Draghi ricorda le vittime dell'esplosione di Ravanusa: "Episodi come questo non devono accadere"

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2021 Draghi alla Camera ricorda le vittime dell'esplosione di Ravanusa. "Episodi come questi non devono accadere" ha detto il presidente del Consiglio. In aula un lungo applauso per le vittime. / WebTV Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev