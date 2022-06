Draghi: "Popolo ucraino si è fatto esercito per difendere libertà"

EMBED





(Agenzia Vista) Kiev, 16 giugno 2022 "Oggi è una giornata storica per l’Europa. Italia, Francia e Germania – tre Paesi fondatori dell’Unione europea e il Presidente della Romania sono venuti in Ucraina per offrire il loro sostegno incondizionato al Presidente Zelensky e al popolo ucraino. Un popolo che si è fatto esercito per respingere l’aggressione della Russia, per vivere in libertà. L’Unione europea ha dimostrato e dimostra oggi una straordinaria unità nel sostenere l’Ucraina in ogni modo, così come è stato chiesto dal Presidente Zelensky. Lo hanno fatto i Governi degli Stati membri, lo hanno fatto i Parlamenti, lo hanno fatto i loro cittadini. Voglio ricordare a questo proposito la grande solidarietà mostrata dagli italiani, da tutti gli europei che hanno accolto nelle loro case coloro che scappavano dai bombardamenti nel loro Paese, l’Ucraina", le parole del presidente del Consiglio Draghi nel corso della conferenza stampa a Kiev. / Eliseo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev