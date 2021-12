Draghi: "Nel Pnrr oltre sei miliardi destinati alla disabilità"

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2021 "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede oltre 6 miliardi di euro per le persone con disabilità. Miglioriamo l’accessibilità ai trasporti e ai luoghi di cultura e abbattiamo barriere architettoniche che impediscono alle persone con disabilità di usufruire dei servizi come gli altri cittadini. Potenziamo l’assistenza di comunità, l’assistenza domiciliare e la telemedicina, per prevenire l’istituzionalizzazione", così Draghi alla Conferenza nazionale sulla disabilità. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev