Draghi: "Nuovo patto sociale contro inflazione"

(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2022 "La nostra economia sta andando meglio delle attese, ma sarei esitante a dire lo stesso per i prossimi mesi", ha aggiunto. Per questo, ha proseguito il premier, serve un nuovo patto sociale per contrastare l'inflazione". Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante una conferenza stampa a palazzo Chigi. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev