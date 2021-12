Draghi: "Chi non si è vaccinato lo faccia presto, è essenziale per proteggere comunità e economia"

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2021 "Voglio incoraggiare chi non si è vaccinato a farlo al più presto. Come dimostra un recente studio i non vaccinati rischiano di morire 11 volte di più rispetto a chi ha ricevuto due dosi. Vaccinarsi è essenziale per proteggere la nostra comunità e per tenere aperta l'economia", così Draghi alla Camera. / WebTV Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev