Draghi: "Non si può pensare a transizioni senza cambiare regole su aiuti di Stato"

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2021 "Le regole del patto di stabilità, insieme ad altre regole, vanno cambiate, come quella sugli aiuti di Stato. Come si può pensare di fare la transizione ecologica e digitale senza un ruolo attivo?", così Draghi alla replica al Senato dopo l'informativa in vista del Consiglio europeo. / WebTv Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev