Draghi: "Non dobbiamo avere paura di qualsiasi voce, Russia corrompe da sempre e ovunque"

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2022 "Non dimentichiamo che la democrazia italiana è forte: dobbiamo essere fiduciosi, non avere timore di qualunque voce. E' chiaro che negli ultimi anni la Russia ha effettuato un' opera continua di corruzione in tanti settori in Europa e negli Stati Uniti". Lo afferma il premier, Mario Draghi, in una conferenza stampa. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev