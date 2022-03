Draghi: "Napoli punto riferimento in Europa e nel mondo"

(Agenzia Vista) Napoli, 29 marzo 2022 "Sono molto felice di essere con voi, in un luogo così simbolico per la città. In questa sala magnifica, dove un tempo sedevano i re angioini e oggi si riunisce il consiglio comunale - è passata la storia di Napoli e di tutto il Mezzogiorno. Una storia che ha portato Napoli a essere nei secoli un punto di riferimento, non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo. A Napoli fu istituita la prima cattedra di economia d’Europa, affidata a Antonio Genovesi. La sua tradizione intellettuale e artistica va da Benedetto Croce a Matilde Serao, da Eduardo De Filippo a Paolo Sorrentino". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla cerimonia per la firma del Patto per Napoli. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev