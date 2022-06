Draghi: "Leader G7 appoggiano misure per limitare costi energia"

(Agenzia Vista) Berlino, 28 giugno 2022 "Il G7 ha appoggiato misure importanti per limitare i costi dell'energia. I leader concordano sul limitare finanziamenti alla Russia e su come applicare il tetto al prezzo del gas e al petrolio", le parole di Draghi nel corso della conferenza stampa dopo il G7 in Germania. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev