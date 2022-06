Draghi: "La colpa è della Russia che ha dichiarato guerra"

(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2022 "La colpa della tragedia umanitaria che sta per abbattersi su coloro che hanno meno di tutti al mondo, non è delle sanzioni e dell'Europa, no, la colpa è della Russia che ha dichiarato guerra all'Ucraina". Lo ha detto il premier Mario Draghi nella sua replica alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev