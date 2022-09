Draghi: "Importanza del dialogo al centro della mia vita professionale"

(Agenzia Vista) Usa, 20 settembre 2022 "L'importanza del dialogo, che celebriamo stasera, è stata al centro della mia vita professionale come economista e come decisore politico. Il valore di una partnership di successo tra organismi multilaterali e istituzioni locali è stata una delle principali lezioni che ho imparato lavorando alla Banca Mondiale negli anni '80". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione della cerimonia per il 'World Statesman' (statista dell'anno) che ha ricevuto, in occasione della 57ma edizione dell'Annual Awards Dinner della 'Appeal of Conscience Foundation'. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev