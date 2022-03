Draghi: "Guerra in Ucraina crisi più grave di difesa nella storia dell'Ue"

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2022 "La Bussola è stata adattata alla luce della guerra in Ucraina, che rappresenta la più grave crisi in ambito di difesa nella storia dell’Unione Europea. Prevede l’istituzione di una forza di schieramento rapido europea fino a 5 mila soldati e 200 esperti in missioni di politica di difesa e sicurezza comune. A queste iniziative si aggiungono investimenti nell’intelligence e nella cybersicurezza; lo sviluppo di una strategia spaziale europea per la sicurezza e la difesa; e il rafforzamento del ruolo europeo quale attore della sicurezza marittima. Nel percorso verso una difesa comune, è essenziale sviluppare capacità adeguate, per essere un fornitore di sicurezza credibile", così il presidente del Consiglio Draghi nel corso di un'informativa alla Camera in vista del Consiglio europeo. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev