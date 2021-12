Draghi: "Grazie ai giornalisti per quanto fate per democrazia"

(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2021 "Ringrazio voi giornalisti per tutto ciò che fate per la democrazia e per la libertà. In particolare ringrazio la stampa parlamentare per quanto fatto nell'ultimo anno". Così il premier Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev