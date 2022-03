Draghi: "Grazie a russi che condannano violenza in Ucraina"

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2022 "Grazie a tutti coloro che in questi giorni si sono mobilitati per sostenere la popolazione ucraina con grandissima generosità. Grazie ai sindaci e agli esponenti del terzo settore. La forza di un Paese e di una democrazia si misura anche con la capacità di difendere la dignità umana. Il mio pensiero va anche ai tanti cittadini russi che condividono questi valori", così il presidente del Consiglio Draghi alla Camera per il Question Time. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev