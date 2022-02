Draghi: "Grazie a Biden per offerta gas Usa, ma abbiamo pochi rigassificatori per utilizzarlo"

(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2022 "Grazie a Biden per la sua offerta di gas dagli Usa, ma la nostra capacità di utilizzo è limitata dal numero ridotto di rigassificatori in funzione. Per il futuro, è quanto mai opportuna una riflessione anche su queste infrastrutture. Il Governo intende poi lavorare per incrementare i flussi da gasdotti non a pieno carico, come il Tap dall'Azerbaijan, il TransMed dall'Algeria e dalla Tunisia, il GreenStream dalla Libia". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nell'informativa alla Camera sul conflitto tra Russia e Ucraina. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev