Draghi: "Governo va avanti finché riesce a lavorare, con ultimatum perde il suo senso di esistere"

(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2022 "Se il governo riesce a lavorare continua, se non riesce a lavorare non continua. Io ho già detto che per me non c'è un governo senza M5S né c'è un governo Draghi. Questa situazione di fibrillazione il governo la sta gestendo abbastanza bene, il governo continua a lavorare, abbiamo visto le parti sociali, affronteremo i problemi dell'Ilva e prenderemo misure per tutelare il potere d'acquisto e delle imprese. Queste fibrillazioni sono importanti perchè riguardano l'esistenza del governo, ma il governo riesce a lavorare. Se si verificasse una situazione per cui il governo non riesce a lavorare, sento che a settembre qualcuno minaccia sfracelli, a quel punto il governo perde il suo senso di esistere". Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante una conferenza stampa a palazzo Chigi. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev